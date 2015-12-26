‘The Revenant’ Cinematographer Emmanuel Lubezki’s Stunning Photography

Entertainment‘The Revenant’ Cinematographer Emmanuel Lubezki’s Stunning PhotographyGORGEOUSEmmanuel Lubezki, the Oscar-winning cinematographer behind ‘The Revenant,’ shares photos while on location via his Instagram feed. Here are the best.Jen YamatoUpdated Jul. 12, 2017 6:01PM ET / Published Dec. 26, 2015 12:01AM ET Emmanuel Lubezki/Instagram The Beauty of 'The Revenant'Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram Emmanuel Lubezki/Instagram