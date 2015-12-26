‘The Revenant’ Cinematographer Emmanuel Lubezki’s Stunning Photography

GORGEOUS

Emmanuel Lubezki, the Oscar-winning cinematographer behind ‘The Revenant,’ shares photos while on location via his Instagram feed. Here are the best.

Jen Yamato

Emmanuel Lubezki/Instagram

The Beauty of 'The Revenant'

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram

Emmanuel Lubezki/Instagram