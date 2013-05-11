Week in Photos: May 11, 2013

0Week in Photos: May 11, 2013LensFrom Ukrainians marking Victory Day to New Jersey after Sandy, see the week’s most striking images.Updated Jul. 11, 2017 9:35PM EDT / Published May 11, 2013 4:45AM EDT Wong Maye-E/AP Savar, BangladeshWong Maye-E/AP Savar, BangladeshIsmail Ferdous/AP Karachi, PakistanFareed Khan/AP Lahore, PakistanRoberto Schmidt/AFP/Getty Lahore, PakistanK.M. Chaudary/AP Lahore, PakistanArif Ali/AFP/Getty Mexico City, MexicoAP Mevo Horon, IsraelAriel Schalit/AP Golan Heights, IsraelAriel Schalit/AP Golan Heights, IsraelUriel Sinai/Getty Jerusalem, IsraelSebastian Scheiner/AP Kiev, UkraineEfrem Lukatsky/AP Lahore, PakistanArif Ali/AFP/Getty New Delhi, IndiaSaurabh Das/AP Ortley Beach, New JerseyMark Wilson Barcelona, SpainEmilio Morenatti/AP Diraz, BahrainHasan Jamali/AP Port-au-Prince, HaitiDieu Nalio Chery/AP New York, New YorkKathy Willens/AP Tokyo, JapanKoji Sasahara/AP San Antonio, TexasEric Gay/AP Tehran, IranEbrahim Noroozi/AP Srinagar, IndiaDar Yasin/AP