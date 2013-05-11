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Week in Photos: May 11, 2013

Lens

From Ukrainians marking Victory Day to New Jersey after Sandy, see the week’s most striking images.

Wong Maye-E/AP

Savar, Bangladesh

Wong Maye-E/AP

Savar, Bangladesh

Ismail Ferdous/AP

Karachi, Pakistan

Fareed Khan/AP

Lahore, Pakistan

Roberto Schmidt/AFP/Getty

Lahore, Pakistan

K.M. Chaudary/AP

Lahore, Pakistan

Arif Ali/AFP/Getty

Mexico City, Mexico

AP

Mevo Horon, Israel

Ariel Schalit/AP

Golan Heights, Israel

Ariel Schalit/AP

Golan Heights, Israel

Uriel Sinai/Getty

Jerusalem, Israel

Sebastian Scheiner/AP

Kiev, Ukraine

Efrem Lukatsky/AP

Lahore, Pakistan

Arif Ali/AFP/Getty

New Delhi, India

Saurabh Das/AP

Ortley Beach, New Jersey

Mark Wilson

Barcelona, Spain

Emilio Morenatti/AP

Diraz, Bahrain

Hasan Jamali/AP

Port-au-Prince, Haiti

Dieu Nalio Chery/AP

New York, New York

Kathy Willens/AP

Tokyo, Japan

Koji Sasahara/AP

San Antonio, Texas

Eric Gay/AP

Tehran, Iran

Ebrahim Noroozi/AP

Srinagar, India

Dar Yasin/AP