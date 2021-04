Rice: Gaddafi era um homem 'muito estranho'

Em um evento organizado em São Paulo e dedicado as mulheres no poder, Mulheres No Mundo, A ex-secretaria de Estado dos Estados Unidos da America, Condoleezza Rice, falou do seu famoso encontro com o ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi quando este lhe pediu um encontro em sua 'tenda.' Rice descreveu Gadaffi como um homem 'muito estranho;' 'De-repente ele liga um DVD e lá no fundo tinha uma musica chamada A Flor Negra da Casa Branca que ele tinha composto para mim!' Foi aí que Rice decidiu que era tempo de fazer as malas e 'sair correndo' para a Algeria.